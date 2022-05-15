Сводка Генштаба: За сутки силы ПВО и ВВС сбили 8 воздушных целей

Россияне пытаются продолжить наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлении.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 06:00 15 мая. На Северском направлении ВС РФ усиливают защиту украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, наносят авиаудары по Черниговской и Сумской областях.

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На Слобожанском направлении россияне принимали меры по перегруппировке подразделений, пополнению запасов боеприпасов, топлива для восстановления сил для наступления.

На Харьковском направлении подразделения РФ не вели активных боевых действий.

На Славянском направлении враг обстрелял подразделения Сил обороны Украины. Сдала безуспешную попытку прорвать оборону украинских войск. Восполняет потери, ведет перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвинкове и Славянска.

Результат вражеского прилета. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Боевики пытаются развить наступление в Бахмутском направлении. Противник продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Авдеевском и Кураховском направлениях. Идет перегруппировка войск врага на Лиманском и Бахмутском направлениях.

В городе Мариуполь продолжается блокада подразделений Украины в районе завода "Азовсталь". Оккупанты не прекращают наносить авиаудары и артиллерийские обстрелы.

На Донецком и Луганском направлениях были отбиты 12 атак россиян, уничтожено восемь танков, пять артиллерийских систем, девять единиц боевой бронетехники и пять машин противника. Боевики несут потери и в других областях.

Уничтоженная техника боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Генштабе ВСУ отмечают низкое морально-психологическое состояние подразделений ВС РФ, которые продолжают нести потери в живой силе и технике.

За минувшие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Военно-воздушные силы сбили 8 воздушных целей: 7 БПЛА "Орлан-10" и один самолет.

Воздушные силы Украины продолжают обстрел россиян: уничтожили взводную базу, командно-контрольный пункт роты, 10 бронемашин и личный состав противника.

В Генштабе ВСУ стало известно, что из-за значительных потерь 810-й отдельной бригады Черноморского флота РФ приняли решение пополнить бригаду личным составом других подразделений Черноморского флота, включая членов экипажа.

Ранее мы писали, что на фоне успехов украинской армии в войне с Россией в мире вырос спрос на украинское оружие. Четыре страны уже заинтересовались ракетами "Нептун".