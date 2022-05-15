Враг впервые применил против защитников Мариуполя зажигательные бомбы

Советник мэра отметил, что бомбы на "Азовстали" были или фосфорными, или зажигательными.

Вчера, 14 мая, российские боевики впервые применили против защитников Мариуполя, которые находятся на территории "Азовстали", зажигательные или фосфорные бомбы. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Чиновник отметил, что точное название бомб выяснят специалисты. Россияне не прекращают обстреливать завод из всего: с неба, с моря и с земли.

Рашисты заявляют, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными шарами. Их температура горения - 2-2,5 тысячи градусов по Цельсию. Возгорание невозможно практически потушить.

"Ад сошел на землю. В "Азовсталь". Невероятно, как держатся наши защитники. Мы все в неоплатном долгу перед ними," - отмечает Андрющенко.

Ранее мы писали, что боевики нанесли 11 артиллерийских ударов по Северодонецку. В результате пострадали многоэтажки, здание техникума и один из цехов химзавода "Азот".