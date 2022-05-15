РФ формирует силы для битвы за Северодонецк и отходит с севера Харьковщины - Институт изучения войны
Российская армия продолжает отход из северной части Харьковской области. Однако, это не отрицает возможности, что они будут стремиться удерживать рубеж под Волчанском, через который идет логистика на Изюм. Об этом сообщает Институт изучения войны в форме анализа фронта 14 мая.
Читайте также: Украина выиграла битву за Харьков - экспертыАмериканцы отмечают, что россияне продолжают формировать силы с юга для битвы за Северодонецк Луганской области. Стоит отметить, что временно их останавливает потери при переправе под Белогоровкой на севере.
В Институте прокомментировали слова глава Харьковской ОВА Олега Синегубова по поводу того, что ВСУ будут вести контрнаступление в районе Изюма. Украинские военные не подтвердили слова губернатора.
Ранее мы писали, что россияне ударили по Львовщине ракетой и попали в военный объект. По словам местного депутата, в регион летело 6 ракет, которые были сбиты силами противовоздушной обороны. Глава ОВА подтвердил только один прилет.