Украина выиграла битву за Харьков - эксперты

ВСУ не дали российским войскам возможности окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города.

Российские войска, вероятно, решили полностью отойти со своих позиций вокруг Харькова из-за украинских контрнаступлений и ограниченных возможностей для подкреплений. Об этом говорится в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

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"Российские подразделения в целом не пытались удержаться под давлением контратак украинских сил в течение последних нескольких дней, за некоторыми исключениями", - говорится в заключениях института. Отмечается, что РФ сосредоточена на проведении упорядоченного отвода своих войск.

По мнению экспертов, "Украина выиграла битву за Харьков, украинские войска не дали российским войскам возможности окружить Харьков, не говоря уже о его захвате, а затем выгнали их из города", как это было под Киевом.

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Также отмечается, что украинские войска, вероятно, постараются перекрыть наземные коммуникации РФ с Изюмом. При этом они сорвали попытку противника пересечь реку Северский Донец для окружения Северодонецка и Лисичанска, нанеся значительные потери российской армии.

В то же время, враг возобновил наступательные действия на Славянск, однако 13 мая не достиг никакого продвижения.

Кроме того, войска РФ продолжали разрозненные и безуспешные наступательные действия вблизи границ Донецкой области, украинские войска уничтожили там полевой командный пункт.

Накануне сообщалось, что в Харькове возобновят работу общественного транспорта.

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