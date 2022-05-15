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Как боевики отреагировали на победу Kalush и призывы спасти Мариуполь - фото

Победа Украины на песенном конкурсе изменила тренды google на возросшее количество запросов "Азовсталь".
Как боевики отреагировали на победу Kalush и призывы спасти Мариуполь - фото
"Азовсталь" ежедневно штурмуют россияне. / Полк Азов

Украинская группа Kalush Orchestra принесла стране победу на европейском песенном конкурсе "Евровидение". Во время выступления артисты призвали третью сторону спасти Мариуполь и украинцев на "Азовстали". Российские оккупанты уже отреагировали на украинскую победу.

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В сети появились снимки, что рашисты подписали свои ракеты с "приветом" Kalush Orchestra о спасении "Азовстали". Боевики таким образом пообещали новые бомбежки завода.

"Подарки" от рашистов за победу Украины на "Евровидении". / t.me/voynareal

"Подарки" от рашистов за победу Украины на "Евровидении". / t.me/voynareal

"Подарки" от рашистов за победу Украины на "Евровидении". / t.me/voynareal

Также в мире изменились google-тренды после призыва Kalush Orchestra "спасти Мариуполь, спасти "Азовсталь"". Количество запросов "Azovstal" в поисковике выросло в несколько раз.

Поиски в мире
Поиски в мире "Азовсталь". / Google

Ранее мы писали, что рашисты впервые применили фосфорные бомбы на территории завода в Мариуполе. Боевики заявляют, что это зажигательные бомбы, однако на видео можно рассмотреть запрещенные боеприпасы с фосфором.

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