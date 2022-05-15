Как боевики отреагировали на победу Kalush и призывы спасти Мариуполь - фото

Победа Украины на песенном конкурсе изменила тренды google на возросшее количество запросов "Азовсталь".

Украинская группа Kalush Orchestra принесла стране победу на европейском песенном конкурсе "Евровидение". Во время выступления артисты призвали третью сторону спасти Мариуполь и украинцев на "Азовстали". Российские оккупанты уже отреагировали на украинскую победу.

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В сети появились снимки, что рашисты подписали свои ракеты с "приветом" Kalush Orchestra о спасении "Азовстали". Боевики таким образом пообещали новые бомбежки завода.

"Подарки" от рашистов за победу Украины на "Евровидении". / t.me/voynareal

"Подарки" от рашистов за победу Украины на "Евровидении". / t.me/voynareal

"Подарки" от рашистов за победу Украины на "Евровидении". / t.me/voynareal

Также в мире изменились google-тренды после призыва Kalush Orchestra "спасти Мариуполь, спасти "Азовсталь"". Количество запросов "Azovstal" в поисковике выросло в несколько раз.

Поиски в мире "Азовсталь". / Google

Ранее мы писали, что рашисты впервые применили фосфорные бомбы на территории завода в Мариуполе. Боевики заявляют, что это зажигательные бомбы, однако на видео можно рассмотреть запрещенные боеприпасы с фосфором.