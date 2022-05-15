Гайдай: Главная цель россиян - взять Луганщину в кольцо

Ведутся бои под Северодонецком, в районе двух поселков.

Российские боевики бросают все силы на Луганское направление. Главная цель россиян - взять Луганскую область в кольцо. Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Сергей Гайдай.

Читайте также: Захватчики нанесли 11 артиллерийских атак по Северодонецку - фото

Ведутся бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново. Белогоровка заставляет боевиков отказываться воевать.

Наблюдается скопление техники ВС РФ возле Попасной. Рашисты не отказываются от идеи отрезать область и окружить украинские силы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Для этого они хотят захватить дорогу Лисичанск-Бахмут.

Отмечается мародерство армии страны-агрессора. На оккупированных территориях разворовывают имущество и терроризируют мирное население. Способствуют этому бывшие "наши" - изменщики и коллаборанты.

Ранее мы писали, что рашисты ударили ракетой возле границы с Польшей. Во Львовщине ночью прилетело четыре ракеты по объекту военной инфраструктуры в Яворовском районе.