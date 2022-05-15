Потери врага: Россияне потеряли в войне 27 400 личного состава
За сутки ВСУ ликвидировали двести оккупантов.
Генеральный штаб ВСУ сообщает о потерях боевиков в войне против Украины по состоянию на 15 мая. Украинские силы смогли ликвидировать 27 400 личного состава ВС РФ, добив статистику с еще 200 россиянами за последние сутки.
Читайте также: ВСУ обнародовали запись последних переговоров с крейсера МоскваВСУ уничтожили 1220 (+2) танков, 2958 (+24) боевых бронированных машин и 555 (+4) артиллерийских систем.
Также на счету украинских защитников уничтоженные единицы российской техники, как:
- РСЗО - 195 единиц
- средства противовоздушной обороны - 195
- самолеты - 200
- вертолеты - 164 (+1)
- БПЛА - 416 (+5)
- крылатые ракеты - 95
- корабли/катеры - 13
- автомобильная техника и автоцистерны - 2087 (+8) единиц
- специальная техника - 42
Наибольшие потери российского боевика наблюдается на Авдеевском и Кураховском направлениях.
Ранее мы писали, что главная цель российских боевиков - взять Луганскую область в кольцо. По словам Гайдая, оккупанты хотят окружить украинские силы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Для этого они хотят захватить дорогу Лисичанск-Бахмут.
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