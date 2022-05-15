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Потери врага: Россияне потеряли в войне 27 400 личного состава

За сутки ВСУ ликвидировали двести оккупантов.
Потери врага: Россияне потеряли в войне 27 400 личного состава
Разбитая техника боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Генеральный штаб ВСУ сообщает о потерях боевиков в войне против Украины по состоянию на 15 мая. Украинские силы смогли ликвидировать 27 400 личного состава ВС РФ, добив статистику с еще 200 россиянами за последние сутки. 

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ВСУ уничтожили 1220 (+2) танков, 2958 (+24) боевых бронированных машин и 555 (+4) артиллерийских систем.

Также на счету украинских защитников уничтоженные единицы российской техники, как:

  • РСЗО - 195 единиц
  • средства противовоздушной обороны - 195
  • самолеты - 200
  • вертолеты - 164 (+1)
  • БПЛА - 416 (+5)
  • крылатые ракеты - 95
  • корабли/катеры - 13
  • автомобильная техника и автоцистерны - 2087 (+8) единиц
  • специальная техника - 42

Потери боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook
Потери боевиков. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Наибольшие потери российского боевика наблюдается на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Ранее мы писали, что главная цель российских боевиков - взять Луганскую область в кольцо. По словам Гайдая, оккупанты хотят окружить украинские силы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Для этого они хотят захватить дорогу Лисичанск-Бахмут.

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