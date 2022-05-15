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В войне против Украины участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев - разведка

Основное задание чеченских наемников - геноцид украинского народа.
В войне против Украины участвовало около 2,5 тысячи кадыровцев - разведка
Чеченцы используются как "отпугиватели" для дизертиров. / t.me/DIUkraine

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину было отмечено около 2 500 кадыровцев, которые участвовали в боевых действиях. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в телеграм-канале. 

Чеченские наемники участвуют в войне против Украины с первых дней войны. Основное их задание - геноцид украинского народа. Они находятся во втором эшелоне наступления, занимаются обыском помещений и издевками над пленными и мирными жителями, грабят и занимаются разбоем. 

После того, как россияне начали масштабно терять в личном составе и технике, кадыровцам приказали останавливать отказников или показательно их расстреливать, чтобы другие не отказывались воевать.

После отбрасывания чеченцев с Киевского и Черниговского направления, те перебазировались на Луганский и Мариупольский направления, где продолжили мародерство и съемки своей "Тик-ток армии".

Известно, что среди кадыровцев около сотни "двухсотых" и трехсот - с ранениями. Более шестидесяти сбежали из Украины, оставив оружие и амуницию. 

Военная разведка Украины опубликовала список чеченских наемников, которые участвовали в войне против Украины.

Ранее мы писали, что главная цель российских боевиков - взять Луганщину в кольцо. Рашисты не отказываются от идеи отрезать область и окружить украинские силы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

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