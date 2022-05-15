Силы ПВО сбили ракету, что летела на Кропивницкий - глава ОВА

О разрушениях и раненых не сообщается.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили российскую ракету, что летела в направлении Кропивницкого. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович.

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Райкович отметил, что ночь 15 мая прошла с сиренами о воздушной тревоге. По утро в Александрийском районе силы ПВО сбили ракету россиян, что летела в направлении Кропивницкого.

О разрушениях инфраструктуры, а также о раненых не сообщается.

"Спасибо нашим славным ВСУ за то, что мы живы! Вместе мы сильные! Украина победит!" - заключил глава ОВА.

Ранее мы писали, что главная цель российской армии - взять в круг Луганщину. Ведутся бои под Северодонецком в поселках Щедрищево и Вороново.