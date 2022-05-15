Оккупанты подтверждают, что используют против Украины запрещенные боеприпасы - СБУ

Боевики делятся по телефону ожиданиями, когда Путину все надоест и тот выведет войска.

Российские оккупанты подтверждают, что применяют в войне против Украины запрещенные боеприпасы - фосфорные и кассетные средства поражения. Об этом боевик второму вояке сообщил в телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности Украины.

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Упомянутые боеприпасы считаются опасными и негуманными видами оружия, которые запрещены международными конвенциями. Таким образом россияне нарушают законы и обычаи войны, тем самым устраивая геноцид украинского народа.

В разговоре боевик заявил, что они ждут, когда Путину надоест воевать в Украине и выведет войска.

"Да все ждут, когда Володьку это все зае*ет, он войска выведет и "Тополя", нах*й, сюда накидает. А так, видишь, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда," - заявил рашист.

Стоит отметить, что с 2014 года Россия не пренебрегала кассетными и фосфорными боеприпасами в районе АТО и ООС. После полномасштабного вторжения военные преступления отмечают по всей линии фронта.

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