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"20:0": В Чернобаевке ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ

"Юбилейный" удар по врагу подтвердил Алексей Арестович.
"20:0": В Чернобаевке ВСУ ударили по складу боеприпасов ВС РФ
Чернобаевка 20:0. / Слово і діло

Населенный пункт Чернобаевка в Херсонской области стал неким сакральным местом в войне России против Украины. Сегодня, 15 мая, украинские защитники нанесли юбилейный двадцатый удар по складу боеприпасов российских боевиков. Об этом сообщил Алексей Арестович в Фейсбуке.

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Украинские силы нанесли удар примерно в 12:00. Детонация вражеских боеприпасов все еще идет. В районе склада врага поднялся сильный дым, что доказывают ролики, опубликованные в местных телеграм-каналах. 

Арестович подтвердил
Арестович подтвердил "юбилейную" Чернобаевку. / Алексей Арестович / Facebook

Ранее мы писали, что украинские силы противовоздушной обороны сбили ракету, что летела на Кропивницкий. О разрушениях или раненых не сообщается.

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