В Северодонецке россияне обстреляли больницу - глава ОВА

Разбитое медучреждение все равно продолжает помогать людям.

На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы. / t.me/luhanskaVTSA

Российские военные обстреляли Северодонецкую больницу. Об этом рассказал, а также показал уровень разрушений глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Глава области отмечает, что только за вечер 14 мая девять раненых мирных жителей. Все они получили медицинскую помощь в разрушенном медицинском учреждении. Больница, несмотря на обстрелы, продолжает работать.

Отметим, что ранее Гайдай сообщал, что области не осталось ни одного целого медучреждения.

Ранее мы писали, что россияне 11 раз обстреляли Северодонецк 14 мая. Разрушения коснулись техникума, жилых домов, завода "Азот" и больницы.