В Мариуполе вода из дырявых труб размывает могилы во дворах - мэрия

Попытки оккупантов сделать вид, что всё хорошо, приводят к ухудшению ситуации

В оккупированном Мариуполе продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация, чему способствуют в том числе попытки россиян отремонтировать городские коммуникации. Как рассказал в эфире национального телемарафона советник мэра Петр Андрющенко, льющаяся из прорывов водопровода вода вымывает тела погибших из стихийных могил во дворах.

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Он отметил, что оккупанты пытаются всеми силами создать видимость, будто жизнь в разрушенном городе постепенно налаживается. Однако, по словам Андрющенко, на деле ситуация критическая и продолжает ухудшаться.

"Они постоянно пытаются что-то делать, но у них ничего не получается... Пытаются также починить электричество – опять у нас есть пожары. Вода течет у нас по улице скорее настолько, что уже подмывает захоронения, сделанные людьми во дворах. И пишут, что есть такие случаи, что вымывало тела погибших из этих могил", – сказал советник мэра.

Напомним, названы причины высокой смертности в Мариуполе. Люди умирают не от обстрелов, а от последствий российской оккупации, отметил советник мэра.

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