Реактивная артиллерия РФ умышленно уничтожала многоэтажки Харькова - СБУ

Об этом на допросе признался российский солдат.

Реактивная артиллерия РФ целенаправленно била по многоэтажным домам Харькова. Об этом призвался на допросе российский боевик, которого взяли в плен украинцы во время освобождения деревни Циркуны на Харьковщине. Видео с признанием опубликовала СБУ.

Читайте также: Оккупанты подтверждают, что используют против Украины запрещенные боеприпасы - СБУ

Командир отделения 25-й артиллерийской бригады России заявил, что главной целью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки.

Ближайший к Циркунам район Харькова - это Северная Салтовка. Именно этот район с первых дней войны поддается обстрелам из вражеских РСЗО "Град", "Ураган". Практически каждая из 16-этажек района - разрушена.

Боевик сообщает, что лично не стрелял по жилых кварталам города, а только следил за своей и украинской артиллерии. Его показаниями тщательно занимается СБУ. Также захватчик назвал персональные данные своих сослуживцев, которые причастны к военным преступлениям и геноциду мирных жителей Харьковской области.

Ранее мы писали, что село Александровку на Херсонщине рашисты практически стерли с лица земли. Украинские силы отогнали вражескую армию и освободили деревню, однако после себя россияне оставили одни руины.