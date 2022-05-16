Задержан житель Славянска, передававший оккупантам позиции ВСУ

Он добровольно согласился помогать российским захватчикам.

В Славянске разоблачили, задержали и сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного времени, местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе Офисе генпрокурора.

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Так, сотрудники Донецкой областной прокуратуры установили, что в мае 2022 года мужчина добровольно согласился помогать российским оккупантам.

По данным следствия, с помощью мессенджера Telegram обвиняемым передавал сотруднику силового ведомства РФ информацию о перемещении и расположении личного состава с техникой ВСУ на территории Славянска.

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Вместе с этим горожанин снял на свой телефон видео и фото, а также установил местонахождение бойцов Нацгвардии на электронной карте, после чего передал эти данные захватчикам. Кроме того, он сообщал врагу о попадании ракеты в одно из зданий гражданской инфраструктуры.

Как бы то ни было, мужчину поймали. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что во временно оккупированных Луганске и Донецке жены "мобилизованных" вышли на протест.

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