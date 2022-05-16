Из Херсонской области выехала половина жителей - омбудсмен

Российские оккупанты ограничили возможность передвижения на временно захваченной территории.

В Херсонской области, в которой до начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск проживало около 1 млн человек, сейчас осталось примерно 500 тысяч человек. Об этом в Facebook рассказала омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что у жителей Херсонской области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Российские оккупанты ограничили возможность передвижения на временно захваченной территории.

Денисова подчеркнула, что оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы. Российские оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары они вывезли в оккупированный Крым и в РФ.

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Также омбудсмен сообщила, что в Херсоне примерно через две недели закончатся медикаменты. Некоторые медицинские препараты уже отсутствуют.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны назвали планы Кремля по захвату Донбасса.

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