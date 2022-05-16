На подлете к Одессе сбили крылатую ракету РФ

Украинцев призывают не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

На подлете к Одессе украинские военные сбили крылатую ракету РФ. Об этом сообщили в командовании "Юг".

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Так, по имеющимся данным, воины воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили крылатую ракету типа "Х" в полдень понедельника, 16 мая. Она была запущена в направлении Одессы российским истребителем.

В связи с этим военные призвали украинцев соблюдать нормы безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.

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Напомним, ранее сообщалось, что на временно захваченной части Херсонщины оккупанты раздают продукты 5-летней давности и просроченные лекарства.

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