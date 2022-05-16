Под Краматорском заметили столб красного дыма

Власти говорят, что было попадание в склад с химикатами

К северу от Краматорска попали в склад с селитрой / t.me/pavlokyrylenko_donoda

На юге Харьковской области, где идут интенсивные боевые действия, снаряд попал в склад с аммиачной селитрой. Поднявшийся столб красно-рыжего дыма и пыли напугал жителей прилегающих населенных пунктов севера Донецкой области, но власти говорят, что повода для беспокойства нет.

Читайте также: Херсонщина: оккупанты раздают продукты 5-летней давности и простроченные лекарства

“В Краматорске после обстрелов местные жители зафиксировали красный дым. Чем обстреливают, непонятно. Но стоит закрыть окна и не выходить некоторое время на улицу”, - сообщил у себя в Телеграм военный журналист Андрей Цаплиенко.

Позднее пресс-служба Донецкой областной администрации сообщила, что повода для беспокойства нет, поскольку это не новый тип боеприпасов, а просто попадание в склад с удобрениями.

Читайте также: "Стерто с лица земли": Как выглядит Александровка на Херсонщине - видео

“Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы населению этот взрыв не представляет”, - говорят власти.

Напомним, в Мариуполе вода из дырявых труб размывает могилы во дворах. Попытки оккупантов сделать вид, что всё хорошо, приводят к ухудшению ситуации.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.