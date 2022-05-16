Зеленский поблагодарил бойцов, которые на Харьковщине вышли к границе

15 мая бойцы ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской области вышли к государственной границе Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил бойцов 127-ой бригады территориальной обороны за то, что они в Харьковской области вышли на границу с РФ. Об этом он сказал в Instagram.

"Парни! Харьков! 227-ой батальон, 127-я бригада территориальной обороны Украины. Очень вам благодарен от всех украинцев, от себя и моей семьи! Благодарность моя безгранична. Желаю вам всем здоровья, берегите себя. Благодарю вас и ваших родителей. Вы молодцы! И всем таким, как вы, воинам тоже очень благодарен. Слава Украине!", – сказал Глава государства.

Напомним, в воскресенье,15 мая, бойцы ВСУ в ходе контрнаступления в Харьковской области вышли к государственной границе Украины, отбросив российских оккупантов.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Харьковском направлении российские оккупанты пытаются удержать ранее захваченные позиции и не допустить продвижения ВСУ к северу от Харькова к государственной границе с РФ.

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны назвали планы Кремля по захвату Донбасса.

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