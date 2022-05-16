НАТО не защитит Венгрию - Орбан

Премьер Венгрии собрался срочно укреплять армию

НАТО предоставляет Венгрии “надежную поддержк”, но защитить страну эта организация не может, поэтому нужно укреплять свою армию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении в парламенте, пишет издание Origo.

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"НАТО - это надежная поддержка, но она не защитит Венгрию", - сказал он в своей речи после переизбрания на пост главы правительства.

Орбан подчеркнул, что в соседней Украине идет война, развязанная Россией.

"Самая неотложная задача - укрепить венгерскую армию и сделать ее настоящей армией", - подытожил он.

Напомним, президент Венгрии осудила агрессию РФ против Украины. Каталин Новак отметила, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления России.

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