В РФ готовят население к потере Крыма - Арестович

В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.

Российские власти начали морально готовить свой народ к тому, что полуостров Крым снова будет украинским. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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По его мнению, свидетельством этого является недавнее заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о так называемом "территориальном споре" с Украиной.

"До этого же не было никаких территориальных споров, был "референдум людей", который "навеки решил быть с Россией", а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной", - сказал Арестович.

Советник отметил, что Песков никогда просто так ничего не говорит.

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"Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет "территориальным спором", - добавил он.