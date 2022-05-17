На Донбассе погибли 20 мирных жителей за день

Также оккупанты разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и шесть заводов.

16 мая за сутки войска РФ обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

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Сообщается, что в результате обстрелов погибли 20 человек, среди которых есть ребенок.

Согласно информации группировки Объединенных сил, оккупантами было разрушено и повреждено:

42 жилых дома;

школу;

одно высшее учебное заведение;

одну гостиницу;

6 производственных предприятий и заводов.

В свою очередь украинские военные в этом регионе смогли отбить 11 атак противника, бои продолжались на трех локациях. Также защитниками был уничтожен:

вражеский зенитный ракетный комплекс Тор;

5 танков;

6 артиллерийских систем, в том числе три РСЗО;

12 единиц боевой бронированной техники;

1 автомобиль противника.

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