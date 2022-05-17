На Донбассе погибли 20 мирных жителей за день
Также оккупанты разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и шесть заводов.
16 мая за сутки войска РФ обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает группировка Объединенных сил.
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Сообщается, что в результате обстрелов погибли 20 человек, среди которых есть ребенок.
Согласно информации группировки Объединенных сил, оккупантами было разрушено и повреждено:
- 42 жилых дома;
- школу;
- одно высшее учебное заведение;
- одну гостиницу;
- 6 производственных предприятий и заводов.
В свою очередь украинские военные в этом регионе смогли отбить 11 атак противника, бои продолжались на трех локациях. Также защитниками был уничтожен:
- вражеский зенитный ракетный комплекс Тор;
- 5 танков;
- 6 артиллерийских систем, в том числе три РСЗО;
- 12 единиц боевой бронированной техники;
- 1 автомобиль противника.
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