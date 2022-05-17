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На Донбассе погибли 20 мирных жителей за день

Также оккупанты разрушили и повредили 42 жилых дома, школу, одно высшее учебное заведение, одну гостиницу и шесть заводов.
На Донбассе погибли 20 мирных жителей за день
Разрушения на Донбассе / facebook.com/JFTaskForce

16 мая за сутки войска РФ обстреляли 25 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщает группировка Объединенных сил.

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Сообщается, что в результате обстрелов погибли 20 человек, среди которых есть ребенок.

Согласно информации группировки Объединенных сил, оккупантами было разрушено и повреждено:

  • 42 жилых дома;
  • школу;
  • одно высшее учебное заведение;
  • одну гостиницу;
  • 6 производственных предприятий и заводов.

В свою очередь украинские военные в этом регионе смогли отбить 11 атак противника, бои продолжались на трех локациях. Также защитниками был уничтожен:

  • вражеский зенитный ракетный комплекс Тор;
  • 5 танков;
  • 6 артиллерийских систем, в том числе три РСЗО;
  • 12 единиц боевой бронированной техники;
  • 1 автомобиль противника.

Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.

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