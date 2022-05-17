Войска РФ потеряли в Украине 27 900 человек – Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ по состоянию на 17 мая подбили и сожгли 1235 танков и 3009 боевых бронированных машин российских оккупантов.

С 24 февраля по 17 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 27 900 человек. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

Только в понедельник, 16 мая, войска РФ потеряли в Украине около 200 человек, 7 танков, 35 боевых бронированных машин, 1 самолет и 2 вертолета.

Всего же бойцы ВСУ по состоянию на 17 мая подбили и сожгли 1235 танков, 3009 боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 198 реактивных систем залпового огня российских оккупантов. Кроме того, украинские ПВО и ВВС сбили 201 самолет и 167 вертолетов.

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По данным Генштаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают наступление в Восточной операционной зоне, но за минувшие сутки, 16 мая, успехов не достигли. Бойцы Сил территориальной обороны в ходе контрнаступления в Харьковской области вышли к государственной границе с РФ.

Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua