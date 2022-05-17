В Одессе задержаны несколько возможных диверсантов - ОВА

Задержаны несколько человек, причастность которых к ДРГ противника сейчас уточняется.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Братчук заявил, что сейчас проводятся соответствующие оперативно-следственные меры.

"Хочу напомнить, что в регионе постоянно проводится контрдиверсионная работа. По итогам этой работы задержаны несколько человек, причастность которых к диверсионно-разведывательным группам противника сейчас уточняется. Проводятся соответствующие оперативно-следственные действия", - отметил он.

По словам Братчука, в зоне постоянного внимания находится участок границы с территорией непризнанной "ПМР", подконтрольной РФ.

"Хотя есть имитация некоторых действия со стороны российских оккупантов, но наши Силы обороны держат руку на пульсе, и готовы ответить да любые, и даже вооруженные провокации", - заявил спикер ОВА.

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