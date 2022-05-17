Обстрел Львовщины: враг повредил железнодорожную инфраструктуру

Появились подробности после российских обстрелов Львовской области

На Львовщине российские войска ударили по военному объекту военной инфраструктуры на территории Яворивского района. Об этом сегодня сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Также стало известно, что осколками ракеты была повреждена железнодорожная инфраструктура.

"Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала", - сообщил глава ОВА.

По предварительной информации, известно, что ракеты летели с востока. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что ни одна из ракет не приземлилась, поскольку сработали силы украинской ПВО. Он также добавил, что в окрестных домах вылетели стекла.

Напомним, что сегодня ночью Россия снова атаковала территорию Яворовского района, расположенного у границы с Польшей.

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