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Обстрел Львовщины: враг повредил железнодорожную инфраструктуру

Появились подробности после российских обстрелов Львовской области
Обстрел Львовщины: враг повредил железнодорожную инфраструктуру
Появились подробности о последствиях обстрелов. Иллюстративное фото / facebook.com/mod.mil.rus/

На Львовщине российские войска ударили по военному объекту военной инфраструктуры на территории Яворивского района. Об этом сегодня сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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Также стало известно, что осколками ракеты была повреждена железнодорожная инфраструктура.

"Ночью враг нанес ракетный удар по объекту инфраструктуры регионального филиала "Львовская железная дорога" в Яворовском районе. Взрывом повреждена железнодорожная инфраструктура. Информация о травмированных или погибших не поступала", - сообщил глава ОВА.

По предварительной информации, известно, что ракеты летели с востока. Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что ни одна из ракет не приземлилась, поскольку сработали силы украинской ПВО. Он также добавил, что в окрестных домах вылетели стекла.

Напомним, что сегодня ночью  Россия снова атаковала территорию Яворовского района, расположенного у границы с Польшей.

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