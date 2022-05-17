Позиционная война может затянуться на 3 года - МВД

Активная война может продолжаться до сентября, а потом перейдет в позиционную, которая затянется на годы, считает Андрусив.

Позиционная война Украины с РФ может затянуться на 2-3 года. Об этом рассказал советник главы МВД Виктор Андрусив в комментарии Стране.

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Он отметил, что оккупанты начинают возводить бетонные укрепления в Херсонской области, готовясь к обороне против контрнаступления ВСУ. По его словам, от успешности контратак украинских военных будет зависеть продолжительность войны.

"Вопрос контрнаступления ВСУ состоит в том, насколько будут к тому моменту морально истощены российские войска, и насколько они будут готовы оборонять захваченные ими рубежи. Плюс - насколько наш Генштаб будет руководствоваться стратегическими замыслами, а не задачами что-либо освободить. Если мы увидим, что при нашем контрнаступлении они проваливают целые линии обороны, конечно, контрнаступление будет успешно. И если мы создадим серьезные окружения, война может закончиться сравнительно быстро", - говорит Андрусив.

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