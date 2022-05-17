В Киеве началось прощание с Леонидом Кравчуком

В столице прощаются с первым президентом независимой Украины

В Киеве сейчас проходит церемония прощания с первым президентом независимой Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком. Об этом с места события сообщает корреспондент "Украинской правды".

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Прощание проходит в Украинском доме, который находится на Европейской площади в центре Киева. Очередь начала формироваться еще в 10 утра.

Фото с церемонии прощания / pravda.com.ua

Фото с церемонии прощания / pravda.com.ua

Тело Леонида Кравчука у центрального входа встречали мэр Киева Виталий Кличко, министр культуры Александр Ткаченко, Александр Мороз и братья Суркисы.

Фото с церемонии прощания / pravda.com.ua

Фото с церемонии прощания / pravda.com.ua

Отметим, что президент Украины 1991-1994 годов Леонид Кравчук умер 10 мая после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Напомним, что Владимир Зеленский после смерти Леонида Кравчука записал обращение. Первый президент Украины знал, чего стоит свобода, и всем сердцем хотел мира для своей страны, подчеркнул действующий глава государства.

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