"Укрзализныця" запускает экспресс Киев – Хмельницкий

Он будет курсировать ежедневно с 20 мая.

С 20 мая ежедневно будет курсировать поезд № 771/772 сообщением Киев - Хмельницкий. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

В сообщении говорится, что из Киева поезд будет отправляться в 23:46. В Хмельницкий он будет прибывать в 05:26. Обратно из Хмельницкого отправление в 13:44, а прибытие в столицу - в 19:36.

Также стало известно, что продлевается курсирование дополнительного поезда № 245/246 Киев — Ужгород. Он курсирует из Киева по нечетным числам, а из Ужгорода - по парным.

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Напомним, российские оккупанты с конца апреля начали обстреливать крылатыми ракетами железнодорожную структуру Украину. Так они пытаются помешать поставкам топлива, военной техники, оружия и боеприпасов для ВСУ, а также не допустить экспорт из Украины. Например, сегодня, 17 мая, оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами по Львовской области.

Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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