В КГГА рассказали, что будет с тарифами за проезд на транспорте

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Власти Киева сейчас не видят причин для повышения тарифов на проезд в городском коммунальном транспорте. Об этом во время телемарафона рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Пока мы можем это делать, мы будем дотировать из городского бюджета городской транспорт, чтобы не повышать тарифы", - подчеркнул Поворозник.

Он также отметил, что дефицит топлива, который наблюдается в Украине, исчезнет к концу мая. Сейчас проблема заключается в его доставке.

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Напомним, с 16 мая в Киеве возобновили плату за проезд в метро и в наземном коммунальном транспорте. Стоимость на проезд осталась 8 гривен за одноразовый проезд. Метрополитен работает с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт - с 6:00 до 22:30.

Ранее стало известно, что в Киеве задержали группу валютных мошенников. Они незаконно присвоили около 250 000 долларов.

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