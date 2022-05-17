Армия РФ снова "демилитаризовалась", пытаясь форсировать Северский Донец

Украинские защитники накрыли рашистов артиллерийским огнем, десятки захватчиков уничтожены.

В Луганской области российские войска снова попытались форсировать реку Северский Донец. Однако наши пограничники и артиллеристы успешно "демилитаризовали" врага. Подробности и соответствующее видео передает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Так, по имеющимся данным, с помощью аэроразведки пограничники обнаружили понтонную переправу, по которой противник планировал перебросить свою бронетехнику.

"Российская бронетехника, иди на…, подумали артиллеристы, и точным выстрелом разрушили одновременно и переправу, и находящийся на ней танк", – говорится в сообщении.

В результате удара российские танки, БМП и пехота сразу же попытались убежать и спрятаться, но с помощью дрона всех рашистов нашли.

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"Наша арта щедро насыпала врагу, потерявшему несколько единиц техники и десятки человек личного состава", – добавили в ГПСУ.

Напомним, что река Северский Донец и попытки оккупантов форсировать ее уже стали знаменитыми. Подобно событиям в Чернобаевке, враг неоднократно пробовал преодолеть реку, но каждый раз ВСУ уничтожали переправы, технику и живую силу.

Как ранее говорили в МВД, таким образом украинские защитники разбили целую БТГр.

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