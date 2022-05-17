В РФ начались репрессии среди военного командования - ГУР

Кремль решил “свалить” на генералов вину за провалы на фронте

За поражения на украинском фронте в России показательно наказывают командиров оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия не смогла выполнить ни одну из стратегических задач, пафосно объявленных Путиным.

“Непобедимая и легендарная” армия оказалась ордой убийц, мародеров, насильников и трусов под руководством бездарей и воров. Некомпетентность русской военной верхушки превзошла все ожидания мирового сообщества”, - отметили в ГУР.

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По данным украинской разведки, во всех неудачах кремлевские власти решили обвинить командиров оккупационных частей и соединений. Например, за потерю ракетного крейсера "Москва" отстранили от должности и арестовали командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. Его первый зам тоже под следствием.

За беспрецедентно высокие потери солдат и техники отстранен от должности командующий шестой армией Владислав Ершов. Та же судьба постигла командира первой танковой армии Сергея Киселя, которому решили припомнить еще и срочников на фронте.

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За провалы на фронте отстранен от должности командующий 22-м армейским корпусом генерал-майор Аркадий Марзоев и командир 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения полковник Михаил Пономарев.

Напомним, в РФ принуждают возвращать компенсацию, полученную за легкие ранения. Оккупанты друг другу советуют не тратить государственные выплаты.

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