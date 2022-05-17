Путин решил лично командовать войсками, но потери РФ лишь выросли – СМИ

Он выполняет функции, которые обычно выполняет полковник, и руководит военными на низшем уровне.

Глава РФ Владимир Путин решил лично командовать войсками, а именно подразделениями до 1 000 солдатов. Однако действия диктатора привели только к росту потерь и военным неудачам на Донбассе. Об этом со ссылкой на информированные источники и разведданные сообщает издание The Times.

Читайте также: У Путина признали наличие территориального спора с Украиной

Так, известно, что Путин действует вместе с начальником Генштаба РФ генералом Валерием Герасимовым. Вопреки слухам об отстранении последнего, глава РФ диктует основные перемещения российских сил в Украине именно с ним.

"Мы думаем, что Путин и Герасимов участвуют в принятии тактических решений на уровне, который мы обычно ожидаем от полковника или бригадного генерала", – говорит собеседник издания о наступлении на Донбассе.

Отмечается, что в российских вооруженных силах полковник или бригадный генерал обычно командует батальонными тактическими группами (БТГ). Каждая из них состоит примерно из 900 человек.

Читайте также: Конец иллюзий о РФ. Что означает расширение НАТО

Однако российские войска несут в Украине огромные потери, а потому если Путин выполняет работу комбрига, то он руководит подразделениями примерно из 700-1 000 человек.

Ситуация с Путиным-военным командиром сравнивается с владельцем компании Amazon Джефом Безосом. Мол последний не доставляет посылки людям, он лишь принимает стратегические решения в компании.

Напомним, ранее в МИД Украины исключили возможность уступок России для прекращения огня. Страна собирается освободить все свои оккупированные территории.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.