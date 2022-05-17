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Из-за обстрела в Черниговской области погибли восемь человек

Еще 12 жителей поселка Десна получили травмы
Из-за обстрела в Черниговской области погибли восемь человек
Иллюстративное фото / Генштаб

В поселке Десна на Черниговщине из-за ракетного удара 17 мая погибли восемь человек. Об этом сообщает ГСЧС в Черниговской области.

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Сообщается, что еще 12 человек травмированы вследствие ракетного удара. 

Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.

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