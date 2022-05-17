Зеленский с женой прибыли на церемонию прощания с Кравчуком - видео
Церемония прощания проходит в Украинском доме в Киеве.
17 мая Президент Украины Владимир Зеленский со своей женой прибыли на похороны первого Президента Леонида Кравчука. Об этом сообщает nv.ua.
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Церемония прощания проходит в Украинском доме в Киеве.
Ранее Арестович рассказал, что РФ готовит свое население к потере Крыма. В Офисе президента прокомментировали заявление Кремля о "территориальных спорах" России и Украины.
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