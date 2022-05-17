Подоляк назвал Мариуполь современными Фермопилами

Он подчеркнул, что героическая оборона Мариуполя совершенно изменила ход войны.

83 дня обороны Мариуполя войдут в историю как Фермопилы XXI века. Об этом на своей странице в Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что защитники "Азовстали" поломали оперативные планы российских оккупантов по захвату востока Украины, оттянули на себя огромные силы врага и доказали всему миру реальную "боеспособность" россиян.

Подоляк подчеркнул, что героическая оборона Мариуполя совершенно изменила ход войны.

Нужно отметить, что на заводе "Азовсталь" до сих пор остаются бойцы ВСУ. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее заявила, что защитники Мариуполя выполнили все поставленные перед ними задачи.

Читайте также: Эвакуация из "Азовстали": Известно, когда обменяют защитников Мариуполя

Напомним, что Фермопильское сражение, состоявшееся в 480 году до нашей эры, знаменито тем, что горстка греков дала бой большой армии персов.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты планируют передать частично оккупированный Мариуполь"кадыровцам".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.