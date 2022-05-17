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В Соледаре прогремел сильный взрыв: горит завод Knauf

Над городом виден густой черный дым
В Соледаре прогремел сильный взрыв: горит завод Knauf
Взрыв. Иллюстративное фото / EPA / UPG

В городе Соледар Донецкой области прогремел мощный взрыв. По неподтвержденной информации, инцидент произошел на заводе. Видео с последствиями взрыва появились в местных Telegram-каналах.Одним из них поделился советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

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Над городом поднимается густой черный дым. Как сообщают местные СМИ, горит завод "Knauf",  который производит строительные материалы.

Официальной информации об инциденте пока нет, поэтому причины взрыва неизвестны, как и нет информации о пострадавших.

Отметим, что вчера на юге Харьковской области, где идут интенсивные боевые действия, снаряд попал в склад с аммиачной селитрой.

Поднявшийся столб красно-рыжего дыма и пыли напугал жителей прилегающих населенных пунктов севера Донецкой области, но власти успокоили, что повода для беспокойства нет.

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