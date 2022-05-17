В МВД рассказали, когда Украина полностью освободит Донбасс

Об этом рассказал советник министра МВД Украины Ростислав Смирнов.

ВСУ после того, как получат от международных партнеров достаточное количество военной техники и оружия, перейдут в контрнаступление и полностью освободят от российских оккупантов и боевиков Донецкую и Луганскую области. Об этом в эфире "24 канала" рассказал советник министра МВД Ростислав Смирнов.

Он отметил, что ВСУ получают новую технику и оружие от западных партнеров, а у российских оккупантов всего этого становится меньше.

Смирнов обратил внимание, что уже сейчас ВСУ проводят на некоторых участках контрнаступление и освобождает от оккупантов населенные пункты. В дальнейшем ВСУ будут преобладать в технике и в личном составе перед оккупантами, что позволит освободить временно захваченную территорию.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 17 мая 2022 года российские оккупационные войска потеряли в Украине около 27 900 человек, 1235 танков, 3009 боевых бронированных машин, 578 артиллерийских систем, 198 РСЗО, 201 самолет и 167 вертолетов.

Ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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