Враг нанес ракетный удар по Бахмуту: есть погибший, ранен ребенок

В результате обстрела разрушен пятиэтажный жилой дом

В Бахмуте Донецкой области ракетный удар, нанесенный войсками РФ, разрушил конструкции дома с пятого по первый этаж. Об этом сообщили глава Донецкой ОВА Павел Кириленко и ГСЧС.

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Удар произошел около 13:30. Как сообщили в ГСЧС, после ракетного удара начался пожар, который тушили почти два часа.

"Тяжело раненого 9-летнего ребенка и по меньшей мере одного погибшего человека извлекли спасатели ГСЧС из-под завалов пятиэтажки в Бахмуте"- сообщил Павел Кириленко.

По словам главы ОВА, на месте продолжают работать спасатели, поэтому количество жертв может быть не окончательным. Кириленко не исключает, что под завалами еще могут быть люди.

Последствия российского обстрела / t.me/dsns_telegram

Последствия российского обстрела / t.me/dsns_telegram

Последствия российского обстрела / t.me/dsns_telegram

Напомним, что сегодня в городе Соледар Донецкой области прогремел мощный взрыв. По неподтвержденной информации, инцидент произошел на заводе.

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