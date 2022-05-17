Враг снова нанес ракетный удар по стратегическому мосту в Затоке

Мост, соединяющий материк с югом Одесской области, уже не пригоден для использования

Враг нанес новый ракетный удар по железнодорожному мосту через устье Днестровского лимана в поселке Затока Одесской области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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По данным военных, минувшей ночью было два попадания крылатых ракет в мост через Днестровский лиман. При этом отмечается, что мост и так не работал после предыдущих нападений.

"Мост поврежден настолько, что ремонтные работы потребуют длительного времени и затрат. Но сейчас их проведение невозможно, как и эксплуатация моста", - заявили военные.

Напомним, в Соледаре прогремел сильный взрыв - горит завод Knauf. Над городом виден густой черный дым.

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