В Минобороны объяснили "ракетные удары отчаяния" по Украине

Россияне очень чувствительно воспринимают успехи Киева, говорят в оборонном ведомстве.

Замглавы Минобороны Анна Маляр объяснила "ракетные удары отчаяния", которые Россия наносит по территории Украины. Соответствующее сообщение появилось на ее странице в Facebook.

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Так, замминистра обороны говорит, что одной из тактик российской армии была непредсказуемость, и это у РФ удавалось. Например, они больше не планируют военные действия, подстраивая их под исторические даты. Они обстреливали всю Украину впритык до границ с Евросоюзом.

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В это же время россияне очень чувствительно воспринимают успехи Украины на международной арене, а потому не могут сдержаться и в результате становятся предсказуемыми.

"К примеру, как сегодня ночью – ракетные удары отчаяния", – подчеркнула Маляр.

Напомним, в результате ракетного удара по Львовской области была повреждена железнодорожная инфраструктура.

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