Подоляк рассказал, почему остановлены переговоры с РФ

Для этого, по его словам, есть три главные причины.

Переговоры между Украиной и Россией по вопросу вывода российских оккупационных войск приостановлены по трем причинам. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.

По его словам, во-первых, Кремль не понимает процессы, которые сейчас проходят в мире, и своей негативной роли в них.

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Также Россия не понимает, что война идет уже не по ее плану, и что она не достигнет своих целей.

Кроме того, РФ не может отказаться от пропагандистских лозунгов для своего населения. Кремль боится сказать правду россиянам, поэтому продолжает переговоры с Украиной только в качестве пропаганды.

Напомним, первый раунд украинско-российских переговоров состоялся в конце февраля. В конце апреля переговоры практически остановились, так как стало известно про военные преступления российских оккупантов в Буче и началось новое наступление оккупантов в Донецкой и Луганской областях.

Ранее советник министра МВД Ростислав Смирнов рассказал, когда ВСУ полностью освободят Донецкую и Луганскую области.

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