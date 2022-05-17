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Оккупанты открыли туристический сезон под дулами автоматов - Денисова

В захваченных поселках на побережье от бизнеса требуют работать, как обычно
 |  Автор: Юрий Кобзар
Оккупанты открыли туристический сезон под дулами автоматов - Денисова
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Оккупанты решили принудительно организовать туристический сезон на Арабатской Стрелке в оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее данным, сейчас большинство санаториев и баз отдыха в оккупированном Крыму переполнены ранеными российскими военными, прибывшими с фронта. Поэтому курортный сезон оккупанты решили организовать на побережье захваченной Херсонщины.

“Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кофейни, магазины и “создавать безопасные и комфортные условия” для отдыхающих. Буквально над головами “отдыхающих” будут постоянно пролетать истребители, военные вертолёты, ракеты, несущие смертельное оружие”, - отметила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что пляжного сезона в Одессе не будет. Одесские пляжи и прилегающие воды заминированы и такими останутся до победы, после чего их еще долго будут разминировать.

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