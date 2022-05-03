Пляжного сезона в Одессе не будет – ОВА

Одесские пляжи и прилегающие воды заминированы и такими останутся до победы, после чего их еще долго будут разминировать

Пляжный сезон в Одессе скорее всего не будет открыт вообще. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте также: В Одессе ракетная угроза остается постоянной - спикер ОВА

"Пляжи заминированы. Будет победа – будет проведена работа по разминированию акватории Черного моря и пляжей. Тогда будем отдыхать", — заявил он.

Спикер ОВА подчеркнул, что разминирование пляжей потребует значительного времени. В этой связи от купаний в море горожанам и гостям города придется воздержаться. При этом Братчук допустил, что пляжи могут и вовсе закрыть для посещения в целях безопасности.

Напомним, в Одесской области специалисты подрывной команды ВМС ВСУ обезвредили мину, которая всплыла на поверхность воды в Одесском заливе. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Оперативно-тактического Командования "Юг".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.