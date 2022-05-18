На юге ВСУ уничтожили 130 оккупантов

В Николаевской и Херсонской областях войска РФ переходят от наступления к обороне. За день их ряды поредели на 130 человек.

Украинские военные нанесли на южном направлении нанесли существенные потери российским оккупантам и заблокировали наступление противника. Об этом в ночь на среду, 18 мая, сообщило Оперативное командование Юг.

Отмечается, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях войска РФ переходят к обороне и производят обстрелы позиций ВСУ с применением минометов и ствольной артиллерии.

За сутки, 17 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 110 поражений позиций РФ. В результате чего вражеские потери составили:

130 солдат;

1 самоходная артиллерийско-минометная установка;

3 модернизированных танка Т-72Б3;

10 единиц бронированной техники;

12 единиц автомобильной техники.

Кроме того, в районе Пятихаток и Степановки в Херсонской области бойцами ВСУ были уничтожены два состава боеприпасов российских войск.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ликвидировали более сотни захватчиков.

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