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На юге ВСУ уничтожили 130 оккупантов

В Николаевской и Херсонской областях войска РФ переходят от наступления к обороне. За день их ряды поредели на 130 человек.
На юге ВСУ уничтожили 130 оккупантов

Украинские военные нанесли на южном направлении нанесли существенные потери российским оккупантам и заблокировали наступление противника. Об этом в ночь на среду, 18 мая, сообщило Оперативное командование Юг.

Отмечается, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях войска РФ переходят к обороне и производят обстрелы позиций ВСУ с применением минометов и ствольной артиллерии.

За сутки, 17 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 110 поражений позиций РФ. В результате чего вражеские потери составили:

  • 130 солдат;
  • 1 самоходная артиллерийско-минометная установка;
  • 3 модернизированных танка Т-72Б3;
  • 10 единиц бронированной техники;
  • 12 единиц автомобильной техники.

Кроме того, в районе Пятихаток и Степановки в Херсонской области бойцами ВСУ были уничтожены два состава боеприпасов российских войск.

Ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ликвидировали более сотни захватчиков.

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