За сутки на Луганщине четверо погибших - глава ОВА

Населенные пункты региона подверглись многочисленным обстрелам.

За прошлые сутки враг провел 15 артиллерийских атак по Северодонецку, в очередной раз пострадало предприятие Азот. Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

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Также сообщается, что в целом по Луганской области четверо погибших.

"Практически каждый день погибает мирное население, теряем жилищный фонд, индустрию. Без людей, домов, заводов - такую жизнь Луганщине хочет навязать "русский мир"... Вчера в Приволье возле реки Северский Донец были найдены двое погибших с повреждениями в виде минно-взрывных травм, также поступила информация об потерянные жизни в Золотом и Попасной", - уточнил губернатор.

Села Попаснянской общины подверглись ракетно-бомбовым ударам с самолетов Су-35, в результате которых были повреждены дома в Золотаревке, Камышевахе, Врубовке, а также в Горском.

"Для авиационной поддержки наступательных действий агрессор сосредоточил в Луганской области около 15 вертолетов, пытается вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".