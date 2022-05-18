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РФ с Черного моря ударила ракетой по Одесской области

По данным ОК Юг, предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет.
РФ с Черного моря ударила ракетой по Одесской области
Иллюстративное фото / Генштаб

Российские военные 18 мая нанесли ракетный удар по Одесской области. Об этом сообщает ОК "Юг".

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Сообщается, что ракета была выпущена из акватории Черного моря.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар из акватории Черного моря. Враг продолжает попытки разрушения инфраструктуры и психологическое давление на мирных жителей, атакуя на рассвете населенные пункты региона", - отметили в оперативном командовании.

По данным ОК Юг, предварительно, существенных разрушений и пострадавших нет.

Ранее Зеленский выступил на Каннском кинофестивале. Глава государства заявил, что люди гибнут каждый день и не оживут после фразы "стоп, снято".

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