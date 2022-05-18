Войска РФ потеряли в Украине более 28 000 человек – ВСУ

Бойцы ВСУ подбили и сожгли 1251 танк и 3043 боевые бронированные машины российских оккупантов.

Российские оккупационные войска с 24 февраля по 18 мая 2022 года потеряли в Украине около 28 300 человек. Из них около 400 человек уничтожили вчера, 17 мая, сообщил пресс-центр Генштаба ВСУ.

По состоянию на 18 мая бойцы ВСУ подбили и сожгли 1251 танк, 3043 боевые бронированные машины, 586 артиллерийских систем, 199 РСЗО российских оккупантов. Кроме того, украинские защитники сбили 202 самолета, 167 вертолетов и более 400 беспилотников оперативно-тактического уровня.

По данным Генштаба ВСУ, в Донецком оперативном районе и на Славянском направлении враг ведет обстрел вдоль всей линии соприкосновения. В других областях российские оккупанты сосредоточились на укреплении ранее захваченных позиций, пополнении запасов, ведении разведки. Кроме того, они пытаются улучшить свои тактические позиции.

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Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua