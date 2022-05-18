В Киевской области потушили пожар вблизи Чернобыльской зоны

Площадь лесных пожаров на Киевщине составила 45 гектаров

В Вышгородском районе Киевской области вблизи Чернобыльской зоны сотрудники ГСЧС потушили лесной пожар. Площадь пожара составила 45 гектаров. Об этом сегодня сообщили в ГСЧС Украины.

"17 мая вблизи с. Страхолесья Вышгородского района возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара наши огнеборцы спасли местную жительницу. Уже в 02:10 18 мая пожар был локализован на площади 45 га", - сказано в сообщении.

Сегодня утром еще наблюдалось тление сухой травы и пней. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины отметили, что тушить возгорание прибыли 16 спасателей и использовалось четыре единицы техники.

Напомним, что на Николаевщине оккупанты неоднократно обстреливали село Шевченково и поселок Луч. Это вызвало масштабные по площади пожары.

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