В Донецкой области войска РФ усилили обстрелы городов

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В Донецкой области российские оккупанты вчера, 17 мая, обстреляли 12 населенных пунктов, в том числе Мариуполь, Бахмут, Соледар, Авдеевку и Лиман. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В результате вражеских атак повреждено или полностью уничтожено 52 гражданских объекта – жилые дома, три школы, промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Среди раненых – три ребенка.

Больше всего от вражеских обстрелов вчера пострадал Бахмут. Там вражеские снаряды разрушили завод и пятиэтажный дом, в результате чего погиб мужчина, а 9-летний мальчик получил тяжелое ранение.

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Нужно отметить, что российские оккупанты для обстрела мирных сел и городов используют авиацию, ракетные комплексы, тяжелую артиллерию и танки.

По данным Генштаба ВСУ, в Донецком оперативном районе и на Славянском направлении оккупанты ведут обстрел вдоль всей линии соприкосновения.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Чернобаевки украинские защитники уничтожили вражеский склад с топливом.

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Последствия обстрела / npu.gov.ua

Последствия обстрела / npu.gov.ua