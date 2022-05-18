Луганщина: Регион полностью без воды, отсутствует электричество в 42 населенных пунктах

С газом остаются 36 тысяч абонентов из трех населенных пунктов Луганщины.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал о ситуации с критической инфраструктурой в регионе. На Луганщине полностью отсутствует централизованная подача воды. Газ есть частично в трех населенных пунктах области. Без электроэнергии - свыше 117 тысяч.

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Гайдай отметил, что газ есть у 36 167 абонентов в трех населенных пунктов. Это означает, что ремонтникам удалось ликвидировать повреждения, либо же там было не повреждено газопровод. Однако другие города и села - без голубого топлива. Проблема с централизованной подачей газа остается очень острой.

Ситуация с электроэнергией сложная: обесточены 42 населенных пункта, 41 из которых полностью и один частично. Сейчас в Луганской области отключены 818 трансформаторных подстанций. Без света - 117 510 абонентов.

На Луганщине полностью отсутствует централизованная подача воды. 17 мая удалось развести по области 32 тонны воды.

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